奈良競輪場のG3「春日賞争覇戦」は2日目を終えた。これぞ仕事人・小倉竜二（49＝徳島）の真骨頂だ。二次予選7R、佐々木豪が打鐘前で先制。勢い良く飛ばしていく中、番手の小倉は自力に転じた中井を巧みなけん制で止める。返す刀でインを突いた芦沢に対しても内に締め込み1着。佐々木豪も勝ち上がり権利のある4着に残し、巧妙な手腕が光った。「外から来て、次は内から来ると思った。完全には止めることができなかったけど