（資料写真）横浜地方気象台は６日、雪に関する気象情報を発表した。県内では７日昼過ぎから８日にかけて、箱根や丹沢など西部の山地（標高５００メートル以上）を中心に雪が降り、東部でも積雪する所があるという。交通への影響や路面の凍結などに注意を呼びかけている。気象台によると、関東甲信地方は７日から８日にかけて強い冬型の気圧配置となり、上空に強い寒気が流れ込む見込み。西部の山地では大雪注意報を発表する可