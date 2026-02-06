ロレックスというと存在感のあるスポーツモデルに注目が集まりやすいが、視点を少し変えてみると、サイズ感やデザインのバランスに優れ、ビジネスから日常まで幅広く使いやすいモデルも多い。 本連載では、中古市場を熟知したプロの目利きが、“ファーストロレックス”として検討しやすい3本をセレクト。 それぞれに個性や特別感もまといながら、普段使いにもなじむモデルを取り上げていく。今週の「手が届くロレックス」ロレッ