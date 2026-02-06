吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：雪は、あす7日から石川県内全体に広がります。天気のポイントです。 小野：あす7日・土曜日から9日・月曜日まで雪が降り、気温がとても低いでしょう。特に8日・日曜日は平地でも大雪の可能性があります。7日の予想天気図です。 小野：冬型の気圧配置が続き、非常に強い寒気が南下してきます。あさって8日には、この寒気よりも…、