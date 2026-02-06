2025年9月7日に開催されたSBI証券のイベント『資産運用フェス2025』は、想定を上回る盛り上がりを見せた（イベントレポート記事はこちら）。桐谷広人氏、テスタ氏という当代きっての人気者が登壇したセッションはもちろんだが、裏メイン的に人気だったのが、SBI証券のスタッフがなんでも答えるという「何でも質問コーナー」だ。 パーテーションで区切られた一見、地味なブースにも見えたが、イベント終了間近まで多くの人が並び、