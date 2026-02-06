フィギュアスケート団体戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は6日、開会式に先立って行われた。最初の種目となったアイスダンスのリズムダンス（RD）で中国人カップルの衣装に注目が集まった。フィギュアの全種目のトップとして、中国人カップルのシーユエ・ワン、シンユー・リウ組がRDに臨んだ。日本人ファンの注目が集まったのは、シンユー・リウの衣装だ。上がデニム調のベスト。X上で想起されたのは、お