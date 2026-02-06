まだ寒さが残るこの時季は、どうしても似たようなコーデに偏りがち。そんなときにヒントになるのが、インフルエンサーさんのリアルな着こなしです。今回は、インフルエンサー@miu___wearさんが【しまむら】で「一目惚れ」したという「ポロトップス」に注目。編み地が映えるグレーケーブルと、落ち着いたブラウンボーダーの2タイプは、どちらも着回しやすく今から春まで長く使えそうです