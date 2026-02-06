日本弁護士連合会の次期会長選挙が2月6日、投開票された。仮集計の結果、松田純一氏（東京弁護士会・45期）が矢吹公敏氏（東京弁護士会・39期）を破り、当選を確実にした。任期は2026年4月1日から2028年3月31日までとなる。投票率は31.28%だった。松田氏は山形県新庄市出身。1984年に慶應義塾大学法学部を卒業し、1993年に弁護士登録した。東京弁護士会副会長（2014年）、東京弁護士会会長・日弁連副会長（2023年度）を務めた。日