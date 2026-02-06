愛知県の豊川用水では、水がめの宇連ダムの貯水率が5.3％となるなど、水不足が深刻となっています。雨が降らない「カラカラ天気」は、太平洋側の広い範囲で続いていて、スーパーの店頭に並ぶ野菜にも影響を与えています。 ■ダムの底がむき出しに…節水を市民に呼びかけ 豊橋市や蒲郡市など5つの市に水を供給する豊川用水では、2026年に入ってからまとまった雨が降らず、水不足が続いています。蒲郡市の