アメリカ合衆国中央情報局(CIA)が世界中の人口統計や政治・経済・軍事などの情報を提供する年次刊行物「ザ・ワールド・ファクトブック」は、印刷物としては1975年、デジタル版は1997年から一般公開されてきました。そんなザ・ワールド・ファクトブックが発行終了となることをCIAが発表しました。Spotlighting The World Factbook as We Bid a Fond Farewell - CIAhttps://www.cia.gov/stories/story/spotlighting-the-world-factbo