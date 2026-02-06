巨人の宮崎春季キャンプは第２クール２日目。１〜３軍までの全選手が開幕１軍を目指し、奮闘しています。本紙公式ＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」では宮崎、沖縄での１か月に密着。日々の取材からグラウンド内外の情報をお届けします。＊＊＊＊＊＊久保康生巡回投手コーチからこんな質問が飛んできた。「出店で焼鳥屋さんが並んでいたら、どのお店に入りたい？」。即答した。「美味しいと評判の店です」。