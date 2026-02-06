高知市選挙管理委員会は、市内の期日前投票所で投票用紙の二重交付や誤った選挙区を案内するなどのミスがあったと発表しました。高知市選挙管理委員会によりますと、2月5日、高知市役所本庁舎の期日前投票所で投票状況の集計作業を行ったところ、高知1区の小選挙区と比例代表の投票用紙の残数がそれぞれ1枚足りないことが分かりました。市選管では投票用紙を二重交付した可能性が高いとしています。また6日午後には、イオンモ}