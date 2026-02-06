浜岡原発の再稼働に向けた審査での中部電力の不正をめぐり、牧之原市の自治会役員は中電から申し出のあった住民説明会についてこの時期の開催に難色を示し、延期を求めました。中部電力は、浜岡原発3・4号機の再稼働に向けた審査を受ける中で、地震の揺れの大きさ「基準地震動」のデータを意図的に過小評価した疑いが持たれています。6日、中電・浜岡地域事務所の幹部らは牧之原市役所で非公開で開かれた会合に出席し、25地