Ｊ２札幌ＭＦ荒野拓馬（３２）が、警告数を減らし、ベンチが計算できる戦力となる。熊本・大津町でキャンプ中の札幌は６日、紅白戦などで開幕のアウェー・いわき戦（８日）に向けて調整した。日々、順調にメニューを消化している荒野は、メンバー入りが濃厚ないわき戦へ「川井さん（川井健太監督）のサッカーを純粋に楽しめている。去年苦しんだ分、自分自身にわくわくしている。Ｊ１に戻るための力になりたい」と２０２６―２７