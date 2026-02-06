連日空気が乾燥して、手や唇がカサカサ。なんとなく保湿ケアをしていませんか？ハンドクリームやリップの塗り方、髪の乾かし方まで、“数字で学ぶ保湿術”を、皮膚科専門医と、美のスペシャリストに教わります。【写真を見る】「1FTU」って何？数字で学ぶ「保湿術」 ボディクリームは“塗りこまない” 体・顔・髪の洗う順番は？【ひるおび】年齢と季節「皮脂」の減少で肌トラブルが・・・資生堂トップビューティースペシャリスト