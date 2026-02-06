秋田市の小学校の教員が児童の氏名や通知表の内容を保存していたUSBメモリを紛失していたことが明らかとなりました。秋田市教育委員会は現在、保護者に今後の対応などを説明しています。秋田市教育委員会によりますと今月3日、秋田市の泉小学校の教員が個人情報が入ったUSBメモリ1つを校内で紛失しました。USBメモリには授業に関わる資料のほか、担当するクラスの児童の氏名や通知表の内容などが保存されていました。その後教職員