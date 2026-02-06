コロンビア代表FWジョン・デュラン（22）のアストン・ヴィラ退団は失敗だったのか。2023年冬にヴィラに加入した同選手。同ポジションにオリー・ワトキンスがいるため、出場時間は限られていたが、23-24シーズンはリーグ戦23試合で5ゴール（プレイタイムは462分）、24-25シーズンはリーグ戦20試合で7ゴール（プレイタイムは626分）と印象に残る活躍を見せていた。デュランは将来が楽しみな選手の一人として大きな注目を集めていたが