沖縄サントリーアリーナにて行われるガールズファッションフェス『OKINAWA COLLECTION 2026』と、KAWAII LAB.のコラボレーションが決定した。 （関連：KAWAII LAB. はバズからリアルへデジタルの熱を動員に繋げる手腕――地位を確立し“時代”を作った2025年） 6月20日に行われる本イベントでは、CUTIE STREET、MORE STARのライブパフォーマンスが決定。そのほか、FRUITS ZIPPER