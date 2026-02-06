積極補強に乗り出したレバンガ北海道にまさかの事態が起こりました。先月の宇都宮戦で左親指を骨折し、故障者リスト入りしたケビン・ジョーンズ選手の穴を埋めるべく、レバンガ北海道が今月4日に獲得したジョシュア・スミス選手とわずか2日間で契約を解除したことを明らかにしました。週末に行われる三河との試合に関して外国籍選手はジャリル・オカフォー選手とジョン・ハーラー選手の2人態勢で臨むこと