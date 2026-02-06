中日・大野雄大投手が６日、沖縄・北谷での春季キャンプで打撃投手を務めた。例年は中旬以降に行う打者との対戦。昨季は１１勝を挙げてカムバック賞に輝いた左腕は「とにかく体の状態がいいということ。若い頃は、こうやって第２クールにやったと思いますし」と早い仕上がりをアピールした。鵜飼らに３０球。内容にも「良かったと思います。全ての球種を投げたけど、しっかりとストライクを取ることができた」と納得した。ブル