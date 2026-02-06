ソフトバンク・杉山一樹投手が６日、千賀仕込みの「２拍子投法」に取り組んでいることを明かした。第２クール初日に、Ａ組投手陣では最遅となるブルペン入り。捕手を座らせ５０球、全て直球を投じた。今オフは米大リーグ・メッツの千賀とトレーニングも行い、知識を吸収。その中で「きっかけをもらった」と話すのが「２拍子投法」だ。右投げの場合、左足を上げ、着地してから、ボールを投じる。その動作を３分割した時、「２」