広島のドラフト５位・赤木晴哉投手＝佛教大＝が６日、開幕１軍を勝ち取って大家族をマツダに招待すると誓った。２男６女の８人きょうだいで５番目の次男。この日は母・恵美さんや長男・宗矩（むねのり）さん家族ら８人が宮崎・日南キャンプを訪問。「改めて自分ひとりのためじゃなくて、周りの方のためにも頑張らなきゃいけないなと思った。次はしっかりマツダに招待できるように」と決意を新たにした。投内連携の練習に取り組