Ｊ１柏は６日、柏市内で百年構想リーグの開幕節・川崎戦（８日・Ｕ等々力）へ向けた調整を非公開で行った。ＧＫ小島亨介（２９）が練習後に取材に応じ、百年構想リーグで採用されるＰＫ戦での心構えなどについて語った。＊＊＊百年構想リーグの地域リーグラウンドは９０分で勝敗が決しない場合はＰＫ戦を実施。９０分で決着がついた場合の勝ち点は従来通り勝ちが３、負けが０だが、９０分同点の場合はＰＫ勝ちが２、負