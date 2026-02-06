7日夜から8日にかけて、関東甲信地方は強い冬型の気圧配置となり、上空約1500mに氷点下9度以下の寒気が流れ込む。東京都心を含む広い範囲で雪や雨が降り、各地で積雪となる見込みだ。東京都心でも積雪の可能性がある。関東地方の降雪の見通し東京多摩地方では、7日昼過ぎから8日にかけて大雪となる見込み。東京23区でも積雪となる所がある。埼玉県では7日昼前から8日にかけて雪や雨、8日は平地でも積雪の可能性。千葉県では7日昼前