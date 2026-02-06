バスケットボール男子日本代表の渡辺雄太が６日、自身のインスタグラムを更新。英語で「あたたは今までで最高のコーチの一人です。寂しくなるよ」と記し、３日に契約終了が発表された男子日本代表のトム・ホーバス前監督への思いを伝えた。渡辺は富樫勇樹ら代表メンバーとホーバス前監督との私服ショットや、代表ユニホームを着た２ショットを投稿した。フォロワーからは「泣けるぜ。渡邉選手の口からこの言葉聞けてよかった