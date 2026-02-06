松屋フーズは2月11日午後3時より、「ささみかつ定食」(790円)をはじめとした「ささみかつ」を使用したメニュー12種を、一部店舗を除く全国の松のやにおいて販売開始する。ささみかつ定食(790円)高タンパク質・低脂肪の鶏ささみ肉を使用した「ささみかつ」が復活。松のや特製のタルタルソース「ささみかつ定食」(790円)、大根おろしをのせた「鬼おろしポン酢ささみかつ定食」(890円)、味噌ダレをかけた「味噌ささみかつ定食」(890円