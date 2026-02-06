【モデルプレス＝2026/02/06】ハリウッド俳優のニコラス・ケイジの妻で女優の芝田璃子が2月4日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（よる9時〜）に出演。夫が口ずさんだ日本の有名曲を明かし、驚きの声が上がった。【写真】ニコラス・ケイジの“31歳年下”美人すぎる日本人妻◆芝田璃子、ニコラス・ケイジの意外なエピソードこの日、番組では「10歳以上離れた『年の差婚』」をテーマにスタジオトーク。2021年に31歳年上のケイジ