メ～テレ（名古屋テレビ） 6日は春を感じる暖かさになりました。外に出かけたくなるような陽気ですが、花粉症の人は要注意です。ウェザーニュースが行った「あなたは花粉症ですか？」という都道府県別の調査で、三重は4位、愛知は10位、岐阜は14位となっています。今年は、例年よりも花粉が多くなりそうです。“気温の高さ”と“雨不足による乾燥” 名古屋は、5日と6日は3月並みの暖かさに。春のような陽