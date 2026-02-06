沼津市や伊豆半島などの静岡6区に立候補したのは、参政の新人・輦止保教さん、自民の前職・勝俣孝明さん。中道の前職・渡辺 周さんの3人。激戦を繰り広げてきた渡辺さんと勝俣さんの争いに参政の新人・輦止さんが加わりました。前回選ではおよそ4000票差で敗れ、比例復活となった自民党の前職 勝俣孝明さん。今回の選挙で主に訴えているのは「ふるさと再生」「若者がふるさとに帰ってくるための雇用創出」です。若い世代への発信に