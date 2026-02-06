香南市の高知県立のいち動物公園で30年ぶりに誕生したコツメカワウソの赤ちゃん。一般公開を前に、2月6日メディア向けに公開されました。赤ちゃんは2025年10月、コツメカワウソのお母さん「センティ」とお父さん「与一」の間に5匹が生まれました。のいち動物公園でコツメカワウソが生まれたのは1995年以来、実に30年ぶりのことです。5匹のうち1匹は内臓疾患で1月に死んでしまいましたが、オス2匹、メス2匹のあわせて4匹は元気よく