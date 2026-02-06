静岡市議会の2月定例会が来週開会するのを前に、6日、難波市長が市議らに説明会を行い、このうち清水駅前に新築する方針の清水庁舎について2031年度供用開始を目指すと説明しました。難波市長は、6日、市議らを対象とした市政説明会のなかで、清水駅東口公園に移転・新築を予定する清水庁舎についてオフィスやホテルなどの民間機能を備えた複合施設を目指すと説明しました。整備計画案では、清水駅と歩行者用デッキでつなぎ、低層