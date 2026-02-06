【新華社銅仁2月6日】中国貴州省銅仁市万山区丹都街道はこのほど、区内の長寿湖国家湿地公園で河川巡回作業を実施し、職員を派遣して水質検査やゴミ清掃を行い、湿地の生態保護に努めた。同区では、長寿湖が2018年に国家湿地公園に指定されたのを契機に「河長制」と呼ばれる河川管理制度やモニタリングシステムを整備し、生態環境ガバナンスを強化して水域生態の質を全面的に向上させてきた。 長寿湖国家湿地公園管