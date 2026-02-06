きょう午前7時ごろ、富山市内の駐車場で男性が倒れているのが見つかり、病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。富山中央警察署によりますと、きょう午前7時ごろ、富山市桜町の駐車場で「男性が倒れている」と近くを通りかかった人から消防へ通報がありました。男性は富山市民病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。男性は30代から40代ぐらいとみられ、頭から血を流していましたが他に目立った外傷や