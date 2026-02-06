ミラノ・コルティナ冬季五輪の選手村で警戒する警察関係者＝1月、イタリア・ミラノ（共同）【コルティナダンペッツォ共同】広域開催となるミラノ・コルティナ冬季五輪では、会場が2万2千平方キロの範囲に分散し、警備が複雑化している。都市部と山岳部では地域の特性に応じた対応も迫られる。米移民・税関捜査局（ICE）捜査官の大会派遣に反発が強まる中、イタリア当局は6日、「最大規模の厳戒態勢」で開幕日を迎えた。内務省