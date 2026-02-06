ボートレースとこなめのG1「第71回東海地区選手権競走」は2日目を終えた。東海地区選に初出場する三重の成長株・中山翔太（22＝三重）が2日目7Rで3着。ヤングダービーを除くG1競走で初の舟券絡みとなった。大外6コースから道中で押し上げてのものだけに価値あるもの。「初日に比べたらマシにはなっていましたけど、足と乗り心地の兼ね合いが難しいですね」。SGウイナーがゴロゴロといる東海No.1決定戦のレベルの高さを肌で感