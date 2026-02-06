収入が限られてくる定年後は、預け先選びが重要になります。元銀行員の筆者が失敗しないためのポイントを整理します。 表面的なメリットのみで選んでしまうと失敗しやすい定年退職後の預け先候補として多いのは銀行です。実際にさまざまな銀行などから、口座へ預けてほしいという案内が届くこともあるでしょう。その際、メリットを優先して預け先を選んでしまうケースが少なくありません。代表的な「表面的なメリット」としては、