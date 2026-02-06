男鹿市、潟上市及び秋田市沖の洋上風力発電事業について、事業者と関係団体の共生策を検討する1回目の会議が開かれました。会議では事業者が支払う協力金の配分案などが示され、今後、具体的な活用方法を検討することを確認しました。男鹿市、潟上市及び秋田市沖では、再来年2028年6月に洋上風力発電所の運転が始まる計画です。6日は、事業者や自治体、関係団体の共生策を検討する1回目の会議が開かれ、事業者が支払う協力金の配分