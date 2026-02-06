洋上風力発電などの新エネルギー、再生可能エネルギーに関して県は新たな産業戦略の策定を進めています。10年後には再生可能エネルギーの導入量を2.5倍に増やすことを目標に掲げていて、国内有数の総合拠点として発展することを目指しています。県は新年度からの10年間の「新エネルギー産業戦略」の案を、大学教授や、経済団体、それに発電事業者などでつくる会議で示しました。県産業労働部佐藤功一部