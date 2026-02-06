言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日々の感情や学校生活、趣味のスポーツに関わる言葉などをピックアップしました。空欄に特定の2文字を入れると、すべてなじみのある言葉に変わります。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□しん□□てなとう□□あい□□ヒント：試験のときに提出する用紙を何と呼ぶ？答えを見る↓↓↓↓↓正解：あん正