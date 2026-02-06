世の中には、事故で後遺症を残してしまった人もいます。しかし、ときには失ったものを取り戻すこともあるかもしれません。漫画家・宙埜つきさんの作品『色彩が分からない私だけに見える友人』では、事故の後遺症で色がわからない主人公の苦悩が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約8,500ものいいねが集まりました。【漫画】『色彩が分からない私だけに見える友人』（全編を読む）色彩がわからない主人公・彩乃