第10回シンガポール航空ショーが2月3日から8日までの6日間の日程で、同国のチャンギ・コンベンションセンターで開催されています。今回は50以上の国と地域から1000社以上の企業が出展しています。この航空ショーでは、中国の航空宇宙関連企業の最先端製品が、多くの航空会社、その他の企業や来場した専門家の注目を集めています。今年のシンガポール航空ショーではこれまでで2回目となる中国館が設置され、多くの中国航空宇宙関連