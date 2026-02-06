250c並のフレームに451ccエンジンを搭載カワサキモータースジャパンは、新型モデル「Ninja 500」を2026年2月28日に発売します。カワサキがNinja 250やNinja 400で牽引してきたライトスポーツクラスに、新たな一台が加わります。「LIGHT, FUN, EASY」をコンセプトに掲げ開発されたNinja 500は、パワフルさと扱いやすさ、そして洗練されたスタイリングを両立させた新世代のNinjaです。日常の移動から週末のツーリングまで、幅広い