ロッテは6日、アンドレ•ジャクソン投手が来日したことを発表。ジャクソンは明日7日に、石垣島入りする。ジャクソンは球団を通じて「マリーンズファンの皆様。マリーンズの一員になることができ、とても嬉しく思います。今年のシーズンがとても楽しみです。チームの勝利のために全力を尽くしていきます。リーグ制覇、日本一を目指して行きましょう。アリガトウゴザイマス」と意気込んだ。