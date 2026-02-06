◆ソフトバンク春季キャンプ（6日、宮崎）ソフトバンクの大関友久投手（28）がこの日、今キャンプで初めて捕手に座ってもらい投球練習を行った。8〜9割の力で64球を投じ「状態はすごくいい」とうなずいた。オフから取り組んでいるワインドアップの投球フォームで新たな感覚をつかみかけている。大関は投球の再現性を高めるためにフォームを3分割。それぞれの感覚を「溜（た）め」「定め」「引っ張り」と言語化しており、今は