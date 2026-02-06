¡ÖµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤À¤Í¡Ä¡×¡ÖÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¡×(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎÌ¾Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿40ºÐ½÷Í¥¤¬ÈÖÁÈ¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢SNS¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£5ÆüÊüÁ÷²ó¤Çµ×¡¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âã±ÑÎ¤²Â(¤Þ¤æ¤º¤ß¡¦¤¨¤ê¤«)¡£2009Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÏ¢Â³Å¾¶Ð¥É¥é¥Þ¼­Îá¤ÏÆÍÁ³¤Ë¡Ä¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦Åìµþ°ìÏº(¿åÂô½Ù)¤ÎºÊ¡¦¤Ï¤ë¤ßÌò¤ò±é¤¸¤¿Âã¤¬¡¢ÊÌ¤Î¥É¥é¥Þ¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥±¥ó¥ß¥ó·º»ö¡×¤ËÆ±¤¸¤Ï¤ë¤ßÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£