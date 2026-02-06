日本ラグビーフットボール協会が主催する「X―エリアユースラグビー」が1日、熊本県営八代運動公園（熊本県八代市）で開催された。部員数が少なく十分な練習や試合の機会を得られない高校世代の選手を対象に、セブンズや15人制のラグビークリニック、勝ち負けにこだわらない交流試合を実施。実戦でのプレー機会を設けるとともに、試合後の交流会などでプレーヤー同士のつながりを深め、ラグビーの楽しさやラグビー文化を感じ