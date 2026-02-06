群馬県内企業のインターンに参加したベトナムの大学生が、２週間の滞在期間を終え成果を発表しました。 このインターンシップは、ベトナムから高度人材を獲得し県内の企業を支援しようと、県が初めて行った事業です。６日は、学生を受け入れた前橋市の製造業・関東精機の社員や県の関係者など約２０人が見守るなか、ベトナムの大学４年生・グエン・ダン・コアさんが２週間の成果を発表しました。 研修期間中、コアさ