J2サガン鳥栖は6日、2027年シーズンの加入が内定している福岡大のFW合戸晴矢（ごうと・はるや）が、日本サッカー協会からJリーグ特別指定選手として承認されたと発表した。大学に所属したまま、今季、Jリーグの公式戦に出場できる。合戸は福岡県出身の21歳。身長177センチ、体重73キロ。FCLAPASIONのU12や同15、福岡大若葉高を経て福岡大に進学した。クラブによると、スピードを生かしたドリブル突破と強烈なシュートが持ち