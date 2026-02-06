「全群馬近代こけしコンクール」の受賞作品を含む全２５２点の展示が、群馬県庁で始まりました。 近代こけしは、伝統こけしの枠組みにとらわれないデザインが特徴の群馬独特の文化で、コンクールは今回で６６回を数えます。今回はプロの作家からアマチュアまで、４部門に合わせて２５２点が出品されました。 ６日は審査会が開かれ、３６作品の受賞が決まりました。最高賞の内閣総理大臣賞に選ばれた関口俊夫さんの作