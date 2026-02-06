◆ソフトバンク春季キャンプ（6日、筑後）ソフトバンクの嶺井博希捕手（34）が、福岡県筑後市のファーム施設で練習を始めた。調整が一任されているS組で、柳田悠岐と今宮健太らと一緒に汗を流した。第3クール初日の10日から宮崎に合流予定で「100％でいけるようにしたい」と意気込んだ。1月の自主トレは宮崎でDeNAの宮崎らと実施。「1年間しっかり動けるよう、体づくりをメインに取り組んできた」と話す。この日のフリー打撃